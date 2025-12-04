Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо

Зрители посчитали участь Эрена в финале «Атаки титанов» несправедливой: но ведь если задуматься, все логично

1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон

Зачем вы возвращаетесь в Хогвартс? Смотреть «Гарри Поттера» в 2025 году откровенно тяжко – вот 5 причин, с которыми не поспоришь

Бой с Балрогом? Пришествие энтов? А вот и нет! Толкин лишь однажды назвал 2 лучших момента «Властелина колец» – зрители едва ли согласятся

«Нет экшн-сцен – а смотрится на одном дыхании»: лучший сезон «Тайн следствия» вышел 21 год назад, и круче него уже не снимут

3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех

«Игра престолов» от «китайского Толкина»: именно так можно описать новое азиатское фэнтези, у которого почти нет фанатов в России

Страшно и без Пеннивайза: эта сцена из «Добро пожаловать в Дерри» насмерть перепугала самого Кинга (но в книге ее не было и близко)

Заяц младше Чебурашки, а Трубадур полюбил школьницу? Угадайте возраст героев любимых мультов (тест по «Союзмультфильму»)