AMC прощаются с Дэрилом, но не отпускают до конца? Что известно о последнем четвертом сезоне «Ходячих мертвецов»

Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы

От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)

Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)

Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать