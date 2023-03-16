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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Корея Боевик 2021

Рейтинг корейских фильмов в жанре боевик 2021 года

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Самые ожидаемые фильмы
240
Аватар 4 17 декабря 2026
196
Аквамен 2 16 марта 2023
192
Аватар 3 19 декабря 2024
154
Джон Уик 4 23 марта 2023
149
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
8.9
Ходячий замок
8.9
Ночь в магазине ужастиков
8.9
Черная Пантера: Ваканда навеки
8.8
Аватар
Топ 1000 лучших фильмов
9.0
Зеленая миля
9.0
Ван-Пис: Красный
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
1+1
9.0
Король Лев
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