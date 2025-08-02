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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Южная Корея 2024

Рейтинг южнокорейских фильмов 2024 года

Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле 9.1
1 Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле Концертный фильм k-pop группы ATEEZ
музыка 2024, Южная Корея
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SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE 8.8
2 SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE
музыка, документальный 2024, Южная Корея
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Чон Кук: Я Все еще 8.7
3 Чон Кук: Я Все еще
концерт 2024, Южная Корея
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Blackpink мировой тур: Рожденные розовым 8.3
4 Blackpink мировой тур: Рожденные розовым
концерт 2024, Южная Корея
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Проклятие. Зов могилы 7.6
5 Проклятие. Зов могилы Детективный хоррор о древнем загадочном захоронении
ужасы, детектив, триллер 2024, Южная Корея
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Криминальный город. Возмездие 7.4
6 Криминальный город. Возмездие Детектив расследует дело о крупном нелегальном онлайн-казино
боевик, криминал, триллер 2024, Южная Корея
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Неспящие в Сеуле 7.1
7 Неспящие в Сеуле Корейская мелодрама о закоренелом холостяке
драма, мелодрама 2024, Южная Корея
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Револьвер 7.0
8 Револьвер Женщина-коп выходит из тюрьмы и жаждет возмездия за предательство
криминал, драма 2024, Южная Корея
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Астрал. Ночной кошмар 6.2
9 Астрал. Ночной кошмар Хоррор о древнем зле, живущем во снах
ужасы 2024, Индонезия / Южная Корея
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Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден» 5.1
10 Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден» Загадочная фотография превращает жизнь вдовы в кошмар
ужасы, триллер 2024, Южная Корея
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Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
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