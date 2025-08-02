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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Казахстан Криминал

Рейтинг казахских фильмов в жанре криминал

Рэкетир. Новые времена 7.5
1 Рэкетир. Новые времена Казахский боевик о кровной мести в мире больших денег
драма, криминал 2025, Казахстан
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Вперед! 7.3
2 Вперед! Криминальная драма о братьях-ворах, которых замечает тренер по легкой атлетике
драма, спорт, криминал 2022, Казахстан
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SHEKER. Последний шанс 6.8
3 SHEKER. Последний шанс
криминал 2024, Казахстан
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