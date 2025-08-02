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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Казахстан Комедия 2024

Рейтинг казахских фильмов в жанре комедия 2024 года

Тастаймын-ау сені 7.4
1 Тастаймын-ау сені
комедия, ужасы 2024, Казахстан
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Қазақ Әлемі 7.2
2 Қазақ Әлемі
комедия 2024, Казахстан
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Попандос 7.2
3 Попандос
комедия 2024, Казахстан
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