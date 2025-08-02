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Рейтинг казахских фильмов в жанре комедия

Патруль. Последний приказ 7.4
1 Патруль. Последний приказ Комедия о казахских патрульных, которые сражаются за право сопровождать президента
комедия 2025, Казахстан
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Тастаймын-ау сені 7.4
2 Тастаймын-ау сені
комедия, ужасы 2024, Казахстан
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Қазақ Әлемі 7.2
3 Қазақ Әлемі
комедия 2024, Казахстан
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Попандос 7.2
4 Попандос
комедия 2024, Казахстан
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Жездуха 7.2
5 Жездуха
комедия 2023, Казахстан
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Ирония любви 5.8
6 Ирония любви
комедия 2009, Россия / Казахстан
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