Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Казахстан 1991

Рейтинг казахских фильмов 1991 года

Тень завоевателя, или Гибель Отрара 7.4
1 Тень завоевателя, или Гибель Отрара
драма, исторический, военный 1991, Казахстан / СССР
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
862
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
526
Чебурашка 2 1 января 2026
139
Всеведущий читатель 4 сентября 2025
122
Вниз 4 сентября 2025
115
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Колбаса
9.1
Ритмы мечты
8.8
Дикий робот
8.7
Унесенные призраками
8.7
Семь дней Пётра Семёныча
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг
«Так зависла, что аж на люстре повисла!»: сериал «Эмпатия» зацепил фанатов не только рейтингом 8,3 на КП — вот почему его нельзя пропустить
«Это уже было с Офелией»: почему Уэнсдей плачет черными слезами и как это может все изменить в финале сериала?
Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)
«Ночной дозор» — версия 2.0: Безруков и Кологривый «охотятся на оборотней» в новом триллере, над которым работали 20 лет
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше