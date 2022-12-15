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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Япония Аниме

Рейтинг японских фильмов в жанре аниме

Ходячий замок
1 Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
9.0
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Унесенные призраками
2 Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
8.6
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Твое имя
3 Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Дитя погоды
4 Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.3
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Проза бродячих псов. Фильм
5 Проза бродячих псов. Фильм
анимация, аниме 2018, Япония
8.2
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Принцесса Мононоке
6 Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.2
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Укрась прощальное утро цветами обещания
7 Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.1
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Небесный замок Лапута
8 Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме 1986, Япония
8.1
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Ветер крепчает
9 Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.9
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Навсикая из долины Ветров
10 Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация 1984, Япония
7.8
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Мой сосед Тоторо
11 Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация 1988, Япония
7.7
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Мирай из будущего
12 Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.7
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Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
13 Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
анимация, аниме 2019, Япония
7.7
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Мэри и ведьмин цветок
14 Мэри и ведьмин цветок
анимация, приключения, аниме 2017, Япония
7.7
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Рыбка Поньо на утесе
15 Рыбка Поньо на утесе
анимация, семейный, приключения, аниме 2008, Япония
7.6
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Ведьмина служба доставки
16 Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме 1989, Япония
7.5
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Дети моря
17 Дети моря
анимация, аниме 2019, Япония
7.5
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Наруто: Последний фильм
18 Наруто: Последний фильм
анимация, фэнтези, боевик, аниме 2014, Япония
7.4
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Код Гиас: Лелуш воскресший
19 Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези 2019, Япония
7.4
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Промар
20 Промар
аниме 2019, Япония
7.1
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9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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