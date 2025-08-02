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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Япония Анимация 2024

Рейтинг японских фильмов в жанре анимация 2024 года

Атака титанов: Последняя атака 9.2
1 Атака титанов: Последняя атака
боевик, анимация, драма 2024, Япония
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Поднятие уровня в одиночку: Второе пробуждение 8.8
2 Поднятие уровня в одиночку: Второе пробуждение
боевик, приключения, анимация 2024, Япония
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ВОЛЕЙБОЛ!! Битва на мусорной свалке 8.4
3 ВОЛЕЙБОЛ!! Битва на мусорной свалке
анимация, комедия, драма, аниме 2024, Япония
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Оглянись 8.4
4 Оглянись Юная художница встречает талантливую соперницу и переосмысливает свои способности
анимация, драма 2024, Япония
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Моя геройская академия: Ты следующий 8.2
5 Моя геройская академия: Ты следующий
боевик, анимация, фэнтези, аниме 2024, Япония
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Истребитель демонов: Тренировка столпов 8.1
6 Истребитель демонов: Тренировка столпов
анимация, аниме 2024, Япония
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Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги 7.9
7 Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги Аниме о ленивом школьнике, чью жизнь меняет футбол
анимация, драма, спорт, аниме 2024, Япония
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