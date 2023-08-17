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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Япония Приключения 2023

Рейтинг японских фильмов в жанре приключения 2023 года

Гран Туризмо 9.0
1 Гран Туризмо
боевик, приключения, драма 2023, США / Япония
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Братья Супер Марио в кино 8.5
2 Братья Супер Марио в кино
приключения, анимация, комедия 2023, США / Япония
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Самые ожидаемые фильмы
1226
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 17 августа 2023
848
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
567
Аватар 3 19 декабря 2024
554
Аватар 4 17 декабря 2026
250
Аватар 5 21 декабря 2028
Лучшие фильмы в прокате
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Стражи Галактики. Часть 3
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Король неба
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Человек-Паук: Паутина Вселенных
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Пять ночей у Фредди
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
9.3
Король неба
9.3
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.2
Паралимпиец
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