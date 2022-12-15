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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Япония Приключения

Рейтинг японских фильмов в жанре приключения

Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
1 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация 2020, Япония
8.9
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Унесенные призраками
2 Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
8.6
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Красавица и дракон
3 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Принцесса Мононоке
4 Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.2
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Укрась прощальное утро цветами обещания
5 Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.1
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Небесный замок Лапута
6 Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме 1986, Япония
8.1
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Васаби
7 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Навсикая из долины Ветров
8 Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация 1984, Япония
7.8
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Инферно
9 Инферно
триллер, приключения 2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.8
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Мэри и ведьмин цветок
10 Мэри и ведьмин цветок
анимация, приключения, аниме 2017, Япония
7.7
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Рыбка Поньо на утесе
11 Рыбка Поньо на утесе
анимация, семейный, приключения, аниме 2008, Япония
7.6
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Мертвец
12 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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Ведьмина служба доставки
13 Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме 1989, Япония
7.5
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