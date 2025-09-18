Меню
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
Япония
Боевик
2025
Рейтинг японских фильмов в жанре боевик 2025 года
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие фильмы 2024 года
Лучшие фильмы 2023 года
Лучшие фильмы 2022 года
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
884
Аватар: Пламя и пепел
25 декабря 2025
754
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
18 сентября 2025
530
Чебурашка 2
1 января 2026
117
Три богатыря и свет клином
25 декабря 2025
92
Мажор в Дубае
30 октября 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.5
Клёвый УLove
9.1
Ритмы мечты
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
8.8
Темный рыцарь
8.8
Дикий робот
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Атака титанов: Последняя атака
9.0
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Нагиев отправит мажора не в прошлое, а на завод: смысл названия фильма «Колбаса» не так очевиден
Зачем в Матрице снимались десятки близнецов: спорим, вы не обратили на это внимания
Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
