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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Япония 2026

Рейтинг японских фильмов 2026 года

BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' in GOYANG: LIVE VIEWING 8.7
1 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' in GOYANG: LIVE VIEWING
документальный, музыка 2026, Япония
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Супер Марио: Галактическое кино 7.4
2 Супер Марио: Галактическое кино Приключения знаменитого водопроводчика на большом экране продолжаются
приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы 2026, Япония / США
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О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря 7.4
3 О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря Новая часть аниме-франшизы "О моем перерождении в слизь"
анимация, фэнтези, боевик, приключения, комедия, аниме 2026, Япония
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