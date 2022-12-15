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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Япония 2022

Рейтинг японских фильмов 2022 года

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Самые ожидаемые фильмы
805
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
210
Аватар 4 17 декабря 2026
203
После. Долго и счастливо 25 августа 2022
177
Аватар 3 19 декабря 2024
157
Аквамен 2 16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Миньоны: Грювитация
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Коати. Легенда джунглей
9.0
Вышка
8.9
Межсезонье
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
9.0
1+1
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