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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Италия Ужасы 2023

Рейтинг итальянских фильмов в жанре ужасы 2023 года

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Самые ожидаемые фильмы
452
Аватар 4 17 декабря 2026
434
Аватар 3 19 декабря 2024
379
Форсаж 10 18 мая 2023
305
Джон Уик 4 23 марта 2023
215
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Поехавшая
9.2
Крид 3
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Праведник
9.1
Чебурашка
Топ 1000 лучших фильмов
9.4
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.4
Поехавшая
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.2
Разбой
9.1
Праведник
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