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Рейтинг итальянских фильмов в жанре фэнтези

Скромное обаяние буржуазии 7.7
1 Скромное обаяние буржуазии
комедия, драма, фэнтези 1972, Франция / Италия / Испания
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Первый день моей жизни 7.0
2 Первый день моей жизни Итальянская фэнтези-драма от режиссёра «Идеальных незнакомцев»
драма, фэнтези, комедия 2023, Италия
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Партенопа 6.5
3 Партенопа Взлёты и падения итальянской красавицы из высшего общества в объективе Паоло Соррентино
драма, фэнтези 2024, Франция / Италия
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Дети леса 6.2
4 Дети леса Семейное фэнтези о подростке-оборотне и тайной школе
семейный, фэнтези 2024, Австрия / Германия / Италия
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