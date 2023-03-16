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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Италия Драма 2022

Рейтинг итальянских фильмов в жанре драма 2022 года

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Самые ожидаемые фильмы
254
Аватар 4 17 декабря 2026
204
Аквамен 2 16 марта 2023
201
Аватар 3 19 декабря 2024
167
Джон Уик 4 23 марта 2023
158
Форсаж 10 18 мая 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
8.9
Славные парни
8.8
Вокзал для двоих
8.8
Как приручить дракона 3
8.8
Аватар
Топ 1000 лучших фильмов
9.0
Зеленая миля
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Король Лев
8.9
1+1
8.9
Ходячий замок
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