Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Италия Драма

Рейтинг итальянских фильмов в жанре драма

Малена
1 Малена
военный, драма, мелодрама 2000, Италия / США
8.2
Оцените
Лучшее предложение
2 Лучшее предложение
мелодрама, драма 2013, Италия
8.2
Оцените
Однажды в Америке
3 Однажды в Америке
драма 1983, США / Италия
7.9
Оцените
Банды Нью-Йорка
4 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сибирский цирюльник
5 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
Оцените
Идеальные незнакомцы
6 Идеальные незнакомцы
драма, комедия 2016, Италия
7.8
Оцените
Грех
7 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мечтатели
8 Мечтатели
эротика, драма 2003, Франция / Великобритания / Италия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Молодость
9 Молодость
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гнездо жаворонка
10 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
Оцените
Меланхолия
11 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Антихрист
12 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
Оцените
Прости, хочу на тебе жениться
13 Прости, хочу на тебе жениться
драма, мелодрама, комедия 2010, Италия
7.4
Оцените
Великая красота
14 Великая красота
комедия, драма 2013, Италия / Франция
6.6
Оцените
После пробуждения
15 После пробуждения
драма 2021, Италия
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Космополис
16 Космополис
драма 2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Приложение киноафиши