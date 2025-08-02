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Рейтинг итальянских фильмов в жанре биография 2024 года

Мария 6.4
1 Мария Байопик с Анджелиной Джоли о последних днях оперной дивы в окружении призраков и верных слуг
биография, драма 2024, Германия / США / ОАЭ / Италия
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Большая гонка. Лянча против Ауди 6.4
2 Большая гонка. Лянча против Ауди Спортивная драма о знаменитом противостоянии итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди»
биография, драма, спорт 2024, Италия / Великобритания
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