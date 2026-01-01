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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ирландия 2026

Рейтинг ирландских фильмов 2026 года

Следствие ведут овечки 7.9
1 Следствие ведут овечки Детективное фэнтези для всей семьи о стаде овец, которые расследуют смерть своего пастуха
комедия, детектив, боевик 2026, Ирландия
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Хокум 7.5
2 Хокум Писатель прибывает в ирландскую деревню и открывает тайную комнату, где обитает нечто страшное
ужасы 2026, Ирландия
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