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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ирландия 2024

Рейтинг ирландских фильмов 2024 года

Астрал. Медиум 7.2
1 Астрал. Медиум Медиум ищет убийцу своей сестры-близнеца
ужасы, триллер 2024, Ирландия / США
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Виды доброты 7.1
2 Виды доброты
комедия, драма 2024, Ирландия / Великобритания / США
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Мелочи жизни 6.7
3 Мелочи жизни Простой работяга сталкивается с тёмной стороной церковных приютов
драма, исторический 2024, Бельгия / Ирландия / США
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