Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Индонезия Ужасы 2024

Рейтинг индонезийских фильмов в жанре ужасы 2024 года

Астрал. Проклятие мёртвых 6.4
1 Астрал. Проклятие мёртвых Ритуальные убийства пробуждают древнее зло
драма, ужасы, триллер 2024, Индонезия
Оцените
Смотреть трейлер
Астрал. Ночной кошмар 6.2
2 Астрал. Ночной кошмар Хоррор о древнем зле, живущем во снах
ужасы 2024, Индонезия / Южная Корея
Оцените
Смотреть трейлер
Пункт назначения: Комната 666 6.1
3 Пункт назначения: Комната 666 Четыре дня на выживание в проклятом отеле
ужасы, триллер 2024, Индонезия
Оцените
Смотреть трейлер
Пункт назначения: Поезд №13 4.6
4 Пункт назначения: Поезд №13 Пассажиры поезда сталкиваются с кровожадными демонами
ужасы, триллер 2024, Индонезия
Оцените
Смотреть трейлер
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
122
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Девочки с ума сходили по Крису, а парням нравилась Нура: как спустя 10 лет сложилась жизнь звезд Skam
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше