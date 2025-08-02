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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Индонезия Ужасы 2022

Рейтинг индонезийских фильмов в жанре ужасы 2022 года

Заклятье: 13-й этаж 6.2
1 Заклятье: 13-й этаж Хоррор о семье, поселившейся в доме на проклятом кладбище
драма, ужасы, детектив 2022, Индонезия
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Астрал. Новые души 5.1
2 Астрал. Новые души Мистический хоррор о старшекласснике, который видит души мёртвых
ужасы 2022, Индонезия
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