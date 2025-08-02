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Рейтинг индийских фильмов в жанре анимация

Капитан Подштанник: Первый эпический фильм 6.2
1 Капитан Подштанник: Первый эпический фильм
боевик, анимация, комедия 2017, США / Канада / Франция / Индия
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Альфа и Омега: Клыкастая братва 6.2
2 Альфа и Омега: Клыкастая братва
приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США / Индия
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Звериный рейс 5.1
3 Звериный рейс Мультфильм о весёлых мышатах, которые пробираются на Ноев ковчег
приключения, анимация, мюзикл 2023, Бразилия / Индия
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