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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Индия 2023

Рейтинг индийских фильмов 2023 года

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Самые ожидаемые фильмы
645
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
526
Аватар 3 19 декабря 2024
524
Аватар 4 17 декабря 2026
233
Аватар 5 21 декабря 2028
188
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 17 августа 2023
Лучшие фильмы в прокате
10
Паралимпиец
9.5
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.3
Король неба
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Топ 1000 лучших фильмов
9.5
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.3
Король неба
9.3
Стражи Галактики. Часть 3
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.2
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