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Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2024 года
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7.6
1
Проклятие. Зов могилы
Детективный хоррор о древнем загадочном захоронении
ужасы, детектив, триллер
2024, Южная Корея
Оцените
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7.4
2
Тастаймын-ау сені
комедия, ужасы
2024, Казахстан
Оцените
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7.4
3
Битлджус Битлджус
Комедийный хоррор Тима Бёртона о призраке-биоэкзорцисте
комедия, фэнтези, ужасы
2024, США
Оцените
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Рецензия
7.4
4
Чужой: Ромул
Фантастический хоррор о заброшенной космической станции
ужасы, фантастика
2024, Великобритания / США
Оцените
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Рецензия
7.3
5
Улыбка 2
Поп-звезда сталкивается с мистической угрозой во время своего турне
ужасы, детектив, триллер
2024, США
Оцените
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Рецензия
7.2
6
Носферату
Мистическая и пугающая история любви вампира и медиума
драма, фэнтези, ужасы
2024, Чехия / США
Оцените
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Рецензия
7.2
7
Астрал. Медиум
Медиум ищет убийцу своей сестры-близнеца
ужасы, триллер
2024, Ирландия / США
Оцените
Смотреть трейлер
7.1
8
Не говори никому
Триллер с Джеймсом МакЭвоем о семье, чей отдых мечты превращается в психологический кошмар
драма, ужасы, триллер
2024, США
Оцените
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Рецензия
7.1
9
Оно. Новая глава
Ясновидящая женщина пытается спасти одержимую злом девочку
ужасы
2024, США
Оцените
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7.0
10
Субстанция
Актриса сталкивается с кошмарными последствиями в погоне за молодостью
ужасы
2024, США / Франция / Великобритания
Оцените
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Рецензия
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7.0
11
Максин XXX
Актриса фильмов для взрослых сталкивается с кровавым преследователем
ужасы
2024, США
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7.0
12
Ужасающий 3
Клоун-убийца угрожает мирным жителям в рождественскую ночь
ужасы
2024, США
Оцените
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6.9
13
Ночь в зоопарке
Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы
2024, Франция / США / Бельгия / Канада
Оцените
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6.9
14
Еретик
Хью Грант в роли маньяка-психопата пытает миссионерок, проверяя силу их веры
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
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Рецензия
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6.8
15
Тихое место: День первый
драма, ужасы, фантастика
2024, США
Оцените
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Рецензия
6.7
16
Ловушка
Криминальный триллер М. Найта Шьямалана о поиске серийного убийцы
ужасы, детектив, триллер
2024, США
Оцените
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6.7
17
Первая ведьма. Новые души
Дух ведьмы вернулся, чтобы захватить новое тело
боевик, ужасы, триллер
2024, Таиланд
Оцените
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6.5
18
Таро: Карта смерти
ужасы
2024, США
Оцените
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6.4
19
Герой наших снов
Комедийный хоррор с Николасом Кейджем о мужчине, который всем снится
комедия, ужасы
2024, США
Оцените
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Рецензия
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6.4
20
Астрал. Проклятие мёртвых
Ритуальные убийства пробуждают древнее зло
драма, ужасы, триллер
2024, Индонезия
Оцените
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6.3
21
Черная вдова. Укус смерти
Хоррор о девочке, которая заводит дружбу с кровожадным пауком
ужасы, триллер
2024, Австралия / США
Оцените
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•••
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6.2
22
Астрал. Ночной кошмар
Хоррор о древнем зле, живущем во снах
ужасы
2024, Индонезия / Южная Корея
Оцените
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Реклама 18+
•••
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6.1
23
Собиратель душ
Агент ФБР охотится за маньяком, который заставляет родственников убивать друг друга
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
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Рецензия
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6.1
24
Кукушка
Отдых в Альпах превращается в ад для девочки-подростка и ее семьи
ужасы, детектив, триллер
2024, Германия / США
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6.1
25
Пункт назначения: Комната 666
Четыре дня на выживание в проклятом отеле
ужасы, триллер
2024, Индонезия
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5.9
26
Обитель смерти
Влиятельный судья оказывается вовлечен в кошмарную игру в удаленном пансионе. Хоррор-триллер с Джоном Литгоу и Джеффри Рашем
ужасы, детектив, триллер
2024, Новая Зеландия
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5.9
27
Крик. Сезон Призраков
Убийца превращает аттракцион с привидениями в реальный кошмар
ужасы, триллер
2024, США
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5.8
28
Все мои друзья мертвы
Весёлая вечеринка превращается в игру на выживание
ужасы
2024, США
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5.8
29
Саван
Овдовевший бизнесмен обустраивает высокотехнологичные могилы. Фильм от мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга
ужасы, триллер
2024, Канада / Франция
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Рецензия
Билеты
5.8
30
Домовой
Осиротевшие брат с сестрой сталкиваются с древним злом в доме приёмных родителей
фэнтези, ужасы
2024, Россия
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5.7
31
Субстанция: Идеал
История студентки, заплатившей страшную цену за красивую внешность
ужасы
2024, Новая Зеландия
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5.7
32
Заклятие. Реинкарнация отца
Сирота противостоит жуткому призраку отца и семейному проклятию
ужасы
2024, Великобритания
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5.7
33
Незнакомцы. Начало
Румынский хоррор о молодой паре, которую ждёт ночь ужаса
ужасы
2024, Румыния / США
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5.7
34
Синистер. Пожиратель душ
Фильм ужасов о демоне, который похищает детей
ужасы, триллер
2024, Франция
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•••
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5.5
35
Винни Пух: Кровь и мёд 2
Кристофер Робин расследует убийства из своего детства
ужасы
2024, Великобритания
Оцените
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5.4
36
Заклятие. Демон внутри
Древнеегипетский злой дух вселяется в девушку после таинственной смерти ее отца
ужасы
2024, Мексика
Оцените
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5.3
37
Подземная бездна
Девушка-скептик сталкивается с необъяснимым ужасом в недрах метро
ужасы, детектив
2024, Испания
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•••
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5.2
38
Другой мир. Год волка
боевик, ужасы, триллер
2024, США
Оцените
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•••
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5.1
39
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
Загадочная фотография превращает жизнь вдовы в кошмар
ужасы, триллер
2024, Южная Корея
Оцените
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•••
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5.0
40
Экзорцизм
Триллер с Расселом Кроу об актёре, который теряет рассудок во время съёмок фильма
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
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Реклама 18+
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5.0
41
Перевозчик душ
Бывшие влюблённые садятся в машину к дьяволу
ужасы, триллер
2024, Франция / Великобритания
Оцените
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4.8
42
Реинкарнация. Демоны желаний
Главный герой вызывает демоном тьмы ради спасения возлюбленной
ужасы
2024, США
Оцените
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4.8
43
Тихое место: Азраэль
Выжившая жертва мстит безмолвному языческому культу
боевик, ужасы
2024, Эстония / США
Оцените
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4.7
44
Потрошитель. Наследие
Фильм ужасов о жестоком убийце, который скрывается под маской Черепа
ужасы, триллер
2024, США
Оцените
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4.6
45
Шкатулка дьявола: Воскрешение
Фильм ужасов об ученицах школы-интерната, которые сражаются с демоном
ужасы
2024, Великобритания
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4.6
46
Пункт назначения: Поезд №13
Пассажиры поезда сталкиваются с кровожадными демонами
ужасы, триллер
2024, Индонезия
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4.5
47
Паранормальные явления. Поместье призраков
Хоррор о блогерах, которые сталкиваются со злыми демонами в заброшенном доме
ужасы, триллер
2024, Великобритания
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4.4
48
Заклятие. Новое поколение
Мистическое расследование в стенах зловещего интерната
ужасы
2024, Испания
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•••
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4.3
49
Синистер. Обитель зла
Камбоджийский хоррор о художнице, которая сталкивается с кровавым прошлым своей страны
драма, ужасы, триллер
2024, Камбоджа
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4.0
50
Уиджи. Потустороннее измерение
Хоррор о блогерах, которые впускают в мир потусторонние силы
ужасы
2024, Новая Зеландия / Аргентина
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3.8
51
Астрал. Игры призраков
Пранкеры, играющие в призраков, сталкиваются с реальной нечестью в проклятом доме
ужасы, триллер
2024, США
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