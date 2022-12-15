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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2022

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2022 года

Крик
1 Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.9
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Скрежет
2 Скрежет
ужасы 2022, Финляндия / Швеция
6.4
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Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
3 Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
ужасы 2022, Великобритания
6.3
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Близнец
4 Близнец
ужасы 2022, Финляндия
5.5
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Клаустрофобы. Начало
5 Клаустрофобы. Начало
ужасы 2022, Италия / Франция
5.4
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Призраки квартиры 203
6 Призраки квартиры 203
ужасы 2022, США
5.3
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Проклятие Артура
7 Проклятие Артура
ужасы 2022, Франция
5.2
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Самые ожидаемые фильмы
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Аватар 4 17 декабря 2026
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Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
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Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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