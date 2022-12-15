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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2019

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2019 года

Клаустрофобы
1 Клаустрофобы
ужасы 2019, США
8.2
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Доктор Сон
2 Доктор Сон
мистика, ужасы 2019, США
8.1
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Оно 2
3 Оно 2
ужасы, триллер 2019, США
7.6
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Я иду искать
4 Я иду искать
ужасы, триллер, детектив 2019, США
7.4
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Zомбилэнд: контрольный выстрел
5 Zомбилэнд: контрольный выстрел
комедия, ужасы 2019, США
7.2
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Капкан
6 Капкан
ужасы 2019, США
7.2
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Счастливого нового дня смерти
7 Счастливого нового дня смерти
ужасы, детектив, триллер 2019, США
7.2
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Страшные истории для рассказа в темноте
8 Страшные истории для рассказа в темноте
ужасы 2019, США
7.2
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Мы
9 Мы
ужасы, триллер 2019, США
7.1
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Маяк
10 Маяк
ужасы, фэнтези 2019, США
7.0
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Проклятие Аннабель 3
11 Проклятие Аннабель 3
ужасы 2019, США
6.8
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Кладбище домашних животных
12 Кладбище домашних животных
ужасы, триллер 2019, США
6.8
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Яга: Кошмар темного леса
13 Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика 2019, Россия
6.5
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Проклятие плачущей
14 Проклятие плачущей
ужасы 2019, США
6.4
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Пиковая дама. Зазеркалье
15 Пиковая дама. Зазеркалье
триллер, ужасы 2019, Россия
6.4
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Мёртвые не умирают
16 Мёртвые не умирают
комедия, ужасы 2019, США
5.8
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Гори, гори ясно
17 Гори, гори ясно
ужасы 2019, США
5.8
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Ма
18 Ма
ужасы, триллер 2019, США
5.8
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Солнцестояние
19 Солнцестояние
ужасы 2019, США
5.6
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Гретель и Гензель
20 Гретель и Гензель
ужасы, фэнтези, триллер 2019, США
5.6
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Лес призраков: Сатор
21 Лес призраков: Сатор
ужасы 2019, США
3.9
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Рассвет
22 Рассвет
ужасы 2019, Россия
3.5
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