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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2016

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2016 года

Поезд в Пусан
1 Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер 2016, Корея
8.0
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Не стучи дважды
2 Не стучи дважды
ужасы 2016, Великобритания
7.7
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Заклятие 2
3 Заклятие 2
ужасы 2016, США
7.7
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И гаснет свет...
4 И гаснет свет...
ужасы 2016, США
7.6
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Обитель зла: Последняя глава
5 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Новая эра Z
6 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Уиджи: Проклятие доски дьявола
7 Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
7.5
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Лес призраков
8 Лес призраков
ужасы, триллер 2016, США
7.4
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Демон внутри
9 Демон внутри
ужасы 2016, Великобритания
7.4
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Голем
10 Голем
ужасы, триллер, фэнтези 2016, Великобритания
7.2
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Судная ночь 3
11 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
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Неоновый демон
12 Неоновый демон
ужасы, триллер 2016, США / Франция
6.9
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Лекарство от здоровья
13 Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер 2016, США
6.8
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