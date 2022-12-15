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Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2009 года
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Сериалы
1
Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы
2009, США
8.1
Оцените
2
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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3
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.9
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4
Затащи меня в ад
триллер, ужасы
2009, США
7.7
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5
Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы
2009, США
7.6
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6
Химера
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
7.4
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7
Антихрист
ужасы, драма
2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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8
Дело №39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
7.4
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9
Последний дом слева
ужасы, триллер
2009, США
7.3
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10
Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер
2009, США
7.2
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11
Пятница, 13-е
ужасы
2009, США
7.2
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12
Мой кровавый Валентин 3D
ужасы, триллер
2009, США
7.1
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13
Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика
2009, США
6.9
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14
Нерожденный
ужасы, триллер
2009, США
6.9
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15
Призраки в Коннектикуте
ужасы, триллер
2009, США
6.9
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16
Спуск 2
ужасы, триллер, приключения
2009, Великобритания
6.9
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17
Пункт назначения 4
ужасы, триллер
2009, США
6.8
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18
Посылка
ужасы, триллер
2009, США
6.8
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19
Незваные
мистика, драма, ужасы
2009, США
6.7
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20
Носители
ужасы, триллер, драма
2009, США
6.7
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21
Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения
2009, Норвегия
5.3
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