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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2009

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2009 года

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1 Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы 2009, США
8.1
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Пила 6
2 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Пандорум
3 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Затащи меня в ад
4 Затащи меня в ад
триллер, ужасы 2009, США
7.7
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Дитя тьмы
5 Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.6
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Химера
6 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Антихрист
7 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Дело №39
8 Дело №39
ужасы, триллер 2009, США / Канада
7.4
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Последний дом слева
9 Последний дом слева
ужасы, триллер 2009, США
7.3
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Другой мир 3: Восстание ликанов
10 Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер 2009, США
7.2
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Пятница, 13-е
11 Пятница, 13-е
ужасы 2009, США
7.2
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Мой кровавый Валентин 3D
12 Мой кровавый Валентин 3D
ужасы, триллер 2009, США
7.1
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Тело Дженнифер
13 Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика 2009, США
6.9
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Нерожденный
14 Нерожденный
ужасы, триллер 2009, США
6.9
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Призраки в Коннектикуте
15 Призраки в Коннектикуте
ужасы, триллер 2009, США
6.9
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Спуск 2
16 Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.9
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Пункт назначения 4
17 Пункт назначения 4
ужасы, триллер 2009, США
6.8
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Посылка
18 Посылка
ужасы, триллер 2009, США
6.8
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Незваные
19 Незваные
мистика, драма, ужасы 2009, США
6.7
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Носители
20 Носители
ужасы, триллер, драма 2009, США
6.7
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Операция
21 Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения 2009, Норвегия
5.3
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