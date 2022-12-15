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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2008

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2008 года

Зеркала
1 Зеркала
ужасы 2008, США
8.0
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Судный день
2 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Хеллбой 2: Золотая армия
3 Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы 2008, США
7.4
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Пила 5
4 Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика 2008, США
7.1
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ССД
5 ССД
триллер, ужасы 2008, Россия
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
6 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Юленька
7 Юленька
ужасы, драма 2008, Россия
6.9
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Секретные материалы: Хочу верить
8 Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика 2008, США / Канада
6.2
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9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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