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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2006

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2006 года

Сайлент Хилл
1 Сайлент Хилл
ужасы, триллер 2006, Канада / Франция
7.9
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Сделка с дьяволом
2 Сделка с дьяволом
ужасы, триллер 2006, США
7.6
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Лабиринт Фавна
3 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Пила 3
4 Пила 3
триллер, криминал, ужасы 2006, США
7.4
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Пункт назначения 3
5 Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы 2006, Германия / США
7.2
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Очень страшное кино 4
6 Очень страшное кино 4
ужасы, комедия 2006, США
6.8
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Ультрафиолет
7 Ультрафиолет
фантастика, триллер, боевик, ужасы 2006, США
6.7
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Омен 666
8 Омен 666
ужасы, триллер 2006, США
6.4
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