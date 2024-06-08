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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Триллер 2023

Рейтинг британских фильмов в жанре триллер 2023 года

Переводчик 9.0
1 Переводчик Новый остросюжетный фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли
боевик, триллер, криминал 2023, Великобритания / Испания
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Крушение 8.5
2 Крушение Боевик с Джаредом Батлером о выживании на затерянном острове, полном опасностей
боевик, приключения, триллер 2023, США / Великобритания
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Гипнотик 7.8
3 Гипнотик Триллер с Беном Аффлеком о детективе, который расследует серию необъяснимых ограблений
боевик, детектив, триллер 2023, Великобритания / США
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Проклятие: Посвящение 4.8
4 Проклятие: Посвящение Женщина-врач расследует самоубийство своего брата-священника
ужасы, триллер 2023, Великобритания / США
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