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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Триллер 2009

Рейтинг британских фильмов в жанре триллер 2009 года

Пила 6
1 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
2 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Луна 2112
3 Луна 2112
триллер, фантастика 2009, Великобритания
7.8
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Экзамен
4 Экзамен
триллер 2009, Великобритания
7.6
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Милые кости
5 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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Хранители
6 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Спуск 2
7 Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.9
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