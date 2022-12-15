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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Триллер

Рейтинг британских фильмов в жанре триллер

Начало
1 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Не время умирать
2 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Гнев человеческий
3 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Гарри Поттер и кубок огня
4 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Престиж
5 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Чужой
6 Чужой
ужасы, фантастика, триллер 1979, США / Великобритания
8.2
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Терминатор
7 Терминатор
триллер, фантастика, боевик 1984, Великобритания / США
8.1
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Адреналин
8 Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.1
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Чужие
9 Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика 1986, США / Великобритания
8.1
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
10 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Эверест
11 Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.9
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Пила 6
12 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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28 недель спустя
13 28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
14 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Казино Рояль
15 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Темный рыцарь: Возрождение легенды
16 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
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Обитель зла
17 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Луна 2112
18 Луна 2112
триллер, фантастика 2009, Великобритания
7.8
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Kingsman: Секретная служба
19 Kingsman: Секретная служба
триллер 2014, Великобритания
7.8
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Малыш на драйве
20 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
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Легенда
21 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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007: Координаты
22 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
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Призрак оперы
23 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Порок на экспорт
24 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Судный день
25 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Падение Лондона
26 Падение Лондона
криминал, боевик, триллер 2015, США / Великобритания
7.7
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Тайна 7 сестер
27 Тайна 7 сестер
фантастика, триллер 2017, Великобритания
7.7
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Ветреная река
28 Ветреная река
триллер 2017, США / Великобритания / Канада
7.7
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Гравитация
29 Гравитация
фантастика, триллер 2013, США / Великобритания
7.6
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Экзамен
30 Экзамен
триллер 2009, Великобритания
7.6
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Ограбление на Бейкер-Стрит
31 Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер 2008, США / Великобритания
7.6
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Сияние
32 Сияние
триллер 1980, Великобритания / США
7.6
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Транс
33 Транс
триллер, криминал, драма 2013, Великобритания
7.6
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Золотой компас
34 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Пекло
35 Пекло
триллер, фантастика 2007, Великобритания
7.6
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Новая эра Z
36 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Без компромиссов
37 Без компромиссов
триллер 2011, Великобритания
7.5
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Женщина в черном
38 Женщина в черном
триллер, ужасы, драма 2012, Великобритания
7.5
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Прошлой ночью в Сохо
39 Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.5
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Милые кости
40 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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Револьвер
41 Револьвер
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
7.4
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Прежде, чем я усну
42 Прежде, чем я усну
триллер, детектив 2014, Великобритания
7.4
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Обитель зла 3
43 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
44 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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«V» значит Вендетта
45 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Пляж
46 Пляж
драма, триллер, приключения 2000, США / Великобритания
7.3
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Догвилль
47 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Довод
48 Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.3
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Превосходство
49 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Голем
50 Голем
ужасы, триллер, фэнтези 2016, Великобритания
7.2
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Братья Гримм
51 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Хранители
52 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Впусти меня. Сага
53 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
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Квант милосердия
54 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Секретный агент
55 Секретный агент
триллер, боевик 2017, Великобритания
7.0
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Дитя человеческое
56 Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
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Аферистка
57 Аферистка
комедия, криминал, триллер 2020, Великобритания
7.0
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007: СПЕКТР
58 007: СПЕКТР
приключения, триллер, боевик 2015, США / Великобритания
6.9
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Спуск 2
59 Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.9
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Род мужской
60 Род мужской
триллер 2022, Великобритания
6.8
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
61 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Конченая
62 Конченая
драма, триллер 2018, США / Великобритания
6.8
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Снегоуборщик
63 Снегоуборщик
боевик, триллер, драма 2019, Великобритания
6.7
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Контрабанда
64 Контрабанда
триллер 2012, США / Великобритания
6.6
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Вдовы
65 Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.5
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Терминатор 3: Восстание машин
66 Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер 2003, США / Германия / Великобритания
6.3
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Заклятье. Наши дни
67 Заклятье. Наши дни
ужасы, триллер 2017, Великобритания / Румыния
6.3
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Чужой против хищника
68 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Исчезнувший
69 Исчезнувший
триллер 2021, Великобритания / Франция
5.9
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Вий 3D
70 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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Советник
71 Советник
криминал, триллер, драма 2013, США / Великобритания
5.8
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Холодный расчет
72 Холодный расчет
боевик, драма, триллер 2021, Великобритания / Китай
5.5
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