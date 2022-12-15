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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Фантастика

Рейтинг британских фильмов в жанре фантастика

Начало
1 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Престиж
2 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Чужой
3 Чужой
ужасы, фантастика, триллер 1979, США / Великобритания
8.2
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Терминатор
4 Терминатор
триллер, фантастика, боевик 1984, Великобритания / США
8.1
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Чужие
5 Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика 1986, США / Великобритания
8.1
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Интерстеллар
6 Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
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Бойфренд из будущего
7 Бойфренд из будущего
фантастика, комедия, драма 2013, Великобритания
7.9
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28 недель спустя
8 28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
9 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Обитель зла
10 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Луна 2112
11 Луна 2112
триллер, фантастика 2009, Великобритания
7.8
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Тайна 7 сестер
12 Тайна 7 сестер
фантастика, триллер 2017, Великобритания
7.7
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Гравитация
13 Гравитация
фантастика, триллер 2013, США / Великобритания
7.6
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Пекло
14 Пекло
триллер, фантастика 2007, Великобритания
7.6
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Пол: Секретный материальчик
15 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Судья Дредд
16 Судья Дредд
фантастика, боевик 2012, Великобритания
7.5
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2001 год: Космическая одиссея
17 2001 год: Космическая одиссея
фантастика, приключения 1968, США / Великобритания
7.4
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Обитель зла 3
18 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
19 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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«V» значит Вендетта
20 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Довод
21 Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.3
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Превосходство
22 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Монстры
23 Монстры
драма, фантастика, мелодрама 2010, Великобритания
7.2
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Братья Гримм
24 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Хранители
25 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Doom
26 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Человек-муравей
27 Человек-муравей
фантастика, боевик 2015, США / Великобритания
7.0
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Дитя человеческое
28 Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
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Планета №51
29 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Автостопом по Галактике
30 Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.9
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
31 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Терминатор 3: Восстание машин
32 Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер 2003, США / Германия / Великобритания
6.3
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Чужой против хищника
33 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Астрал: Новое измерение
34 Астрал: Новое измерение
ужасы, драма, фантастика 2018, Великобритания
3.4
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