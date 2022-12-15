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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Мелодрама

Рейтинг британских фильмов в жанре мелодрама

Один день
1 Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.3
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Миллионер из трущоб
2 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Гномео и Джульетта
3 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Звездная пыль
4 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Шоколад
5 Шоколад
драма, комедия, мелодрама 2000, Великобритания / США
8.0
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С любовью, Рози
6 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
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2+1
7 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Джейн Остин
8 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Призрак оперы
9 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Джейн Эйр
10 Джейн Эйр
мелодрама, драма 2011, Великобритания
7.8
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Гордость и предубеждение
11 Гордость и предубеждение
мелодрама, драма 2005, Франция / Великобритания
7.6
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Мамма Миа!
12 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Реальная любовь
13 Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.5
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Телохранитель
14 Телохранитель
мелодрама, криминал 2010, США / Великобритания
7.4
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Шери
15 Шери
мелодрама 2009, Великобритания / Германия
7.4
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Тюльпанная лихорадка
16 Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.3
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Бриджит Джонс 3
17 Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама 2016, Великобритания
7.3
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Монстры
18 Монстры
драма, фантастика, мелодрама 2010, Великобритания
7.2
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Впусти меня. Сага
19 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
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Бриджит Джонс: Грани разумного
20 Бриджит Джонс: Грани разумного
драма, мелодрама, комедия 2004, Великобритания
6.9
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Легкое поведение
21 Легкое поведение
комедия, мелодрама 2008, Великобритания / США
6.7
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9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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