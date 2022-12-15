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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Мюзикл

Рейтинг британских фильмов в жанре мюзикл

Богемская рапсодия
1 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Призрак оперы
2 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Жизнь в розовом цвете
3 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Мамма Миа!
4 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Отверженные
5 Отверженные
мюзикл, драма 2012, Великобритания
7.6
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Контроль
6 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Yesterday
7 Yesterday
мюзикл, комедия 2019, Великобритания
7.0
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Рокетмен
8 Рокетмен
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.1
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9.0
Ходячий замок
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