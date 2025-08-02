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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Ужасы 2025

Рейтинг британских фильмов в жанре ужасы 2025 года

28 лет спустя 6.9
1 28 лет спустя Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом
ужасы 2025, Великобритания / США
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Питер Пэн. Кошмар в Нетландии 5.8
2 Питер Пэн. Кошмар в Нетландии Маньяк похищает детей для своей собственной Нетландии
ужасы 2025, Великобритания
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Абсолютный хищник 5.0
3 Абсолютный хищник Выжившие в авиакатастрофе попадают на обед к гигантским аллигаторам
боевик, ужасы, триллер 2025, Великобритания
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