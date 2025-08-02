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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Ужасы 2024

Рейтинг британских фильмов в жанре ужасы 2024 года

Чужой: Ромул 7.4
1 Чужой: Ромул Фантастический хоррор о заброшенной космической станции
ужасы, фантастика 2024, Великобритания / США
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Субстанция 7.0
2 Субстанция Актриса сталкивается с кошмарными последствиями в погоне за молодостью
ужасы 2024, США / Франция / Великобритания
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Заклятие. Реинкарнация отца 5.7
3 Заклятие. Реинкарнация отца Сирота противостоит жуткому призраку отца и семейному проклятию
ужасы 2024, Великобритания
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Винни Пух: Кровь и мёд 2 5.5
4 Винни Пух: Кровь и мёд 2 Кристофер Робин расследует убийства из своего детства
ужасы 2024, Великобритания
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Перевозчик душ 5.0
5 Перевозчик душ Бывшие влюблённые садятся в машину к дьяволу
ужасы, триллер 2024, Франция / Великобритания
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Шкатулка дьявола: Воскрешение 4.6
6 Шкатулка дьявола: Воскрешение Фильм ужасов об ученицах школы-интерната, которые сражаются с демоном
ужасы 2024, Великобритания
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Паранормальные явления. Поместье призраков 4.5
7 Паранормальные явления. Поместье призраков Хоррор о блогерах, которые сталкиваются со злыми демонами в заброшенном доме
ужасы, триллер 2024, Великобритания
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