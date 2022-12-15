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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Ужасы

Рейтинг британских фильмов в жанре ужасы

Чужой
1 Чужой
ужасы, фантастика, триллер 1979, США / Великобритания
8.2
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Чужие
2 Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика 1986, США / Великобритания
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
3 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Пила 6
4 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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28 недель спустя
5 28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.9
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Обитель зла
6 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Судный день
7 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Другой мир
8 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Не стучи дважды
9 Не стучи дважды
ужасы 2016, Великобритания
7.7
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Новая эра Z
10 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Женщина в черном
11 Женщина в черном
триллер, ужасы, драма 2012, Великобритания
7.5
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Прошлой ночью в Сохо
12 Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.5
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Демон внутри
13 Демон внутри
ужасы 2016, Великобритания
7.4
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Обитель зла 3
14 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
15 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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Хроника
16 Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.2
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Голем
17 Голем
ужасы, триллер, фэнтези 2016, Великобритания
7.2
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Братья Гримм
18 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Doom
19 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Впусти меня. Сага
20 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
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Спуск 2
21 Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.9
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
22 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
23 Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
ужасы 2022, Великобритания
6.3
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Заклятье. Наши дни
24 Заклятье. Наши дни
ужасы, триллер 2017, Великобритания / Румыния
6.3
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Чужой против хищника
25 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Тихая ночь
26 Тихая ночь
комедия, ужасы 2020, Великобритания
6.0
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Мара. Пожиратель снов
27 Мара. Пожиратель снов
ужасы 2017, Великобритания / США
5.6
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Астрал: Новое измерение
28 Астрал: Новое измерение
ужасы, драма, фантастика 2018, Великобритания
3.4
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