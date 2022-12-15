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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Исторический

Рейтинг британских фильмов в жанре исторический

Кошачьи миры Луиса Уэйна
1 Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.7
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Троя
2 Троя
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
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Король говорит!
3 Король говорит!
драма, исторический 2010, Великобритания / Австралия
8.2
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Банды Нью-Йорка
4 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Дюнкерк
5 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Еще одна из рода Болейн
6 Еще одна из рода Болейн
драма, исторический 2008, Великобритания
7.6
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Герцогиня
7 Герцогиня
исторический, драма 2008, Великобритания
7.5
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Фаворитка
8 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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Тюльпанная лихорадка
9 Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.3
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Две королевы
10 Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.2
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Виктория и Абдул
11 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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Аббатство Даунтон
12 Аббатство Даунтон
драма, исторический 2019, Великобритания
7.2
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12 лет рабства
13 12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.2
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Кон-Тики
14 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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