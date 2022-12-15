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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Семейный 2008

Рейтинг британских фильмов в жанре семейный 2008 года

Гарри Поттер и Принц-Полукровка
1 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
2 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Чернильное сердце
3 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Приключения Десперо
4 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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