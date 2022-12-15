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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Семейный

Рейтинг британских фильмов в жанре семейный

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
1 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Гарри Поттер и кубок огня
2 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
3 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
4 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Гарри Поттер и Тайная Комната
5 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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Гарри Поттер и узник Азкабана
6 Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези 2004, США / Великобритания
8.3
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Гномео и Джульетта
7 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
8 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
9 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Фантастические твари и где они обитают
10 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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2+1
11 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Приключения Паддингтона 2
12 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
13 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Смывайся!
14 Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.8
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Волшебная страна
15 Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.8
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Золотой компас
16 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
17 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Приключения Паддингтона
18 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Псы под прикрытием
19 Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.4
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Чернильное сердце
20 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Гарфилд 2
21 Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия 2006, Великобритания / США
7.0
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Планета №51
22 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Приключения Десперо
23 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Большой и добрый великан
24 Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.6
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Седьмой сын
25 Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.5
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