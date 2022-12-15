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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Сказка

Рейтинг британских фильмов в жанре сказка

Гарри Поттер и кубок огня
1 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
2 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Престиж
3 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Гарри Поттер и Тайная Комната
4 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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Звездная пыль
5 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
6 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Призрак оперы
7 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Другой мир
8 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Золотой компас
9 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
10 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Чернильное сердце
11 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Приключения Десперо
12 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Щелкунчик и крысиный король
13 Щелкунчик и крысиный король
сказка 2010, Великобритания
4.0
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