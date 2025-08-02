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Рейтинг британских фильмов в жанре драма 2024 года

Дыхание шторма 7.2
1 Дыхание шторма Экипаж корабля предпринимает рискованную попытку спасти попавшего в ловушку дайвера
драма 2024, Великобритания
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Виды доброты 7.1
2 Виды доброты
комедия, драма 2024, Ирландия / Великобритания / США
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Безмолвное братство 6.5
3 Безмолвное братство Николас Холт и Джуд Лоу спасают США от террористов
криминал, драма, триллер 2024, Великобритания / США
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Большая гонка. Лянча против Ауди 6.4
4 Большая гонка. Лянча против Ауди Спортивная драма о знаменитом противостоянии итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди»
биография, драма, спорт 2024, Италия / Великобритания
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Падение империи 6.4
5 Падение империи Боевик с Кирстен Данст о разрушительной гражданской войне в США
боевик, драма 2024, Великобритания / США
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Ворон 6.1
6 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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