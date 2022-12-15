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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Драма 2022

Рейтинг британских фильмов в жанре драма 2022 года

Смерть на Ниле
1 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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Операция «Мясной фарш»
2 Операция «Мясной фарш»
драма, военный 2022, США / Великобритания
7.0
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Вершина страха
3 Вершина страха
драма 2022, Великобритания
6.9
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Самые ожидаемые фильмы
957
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
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Аватар 3 19 декабря 2024
178
Аквамен 2 16 марта 2023
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