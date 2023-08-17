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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Драма 2014

Рейтинг британских фильмов в жанре драма 2014 года

Вселенная Стивена Хокинга 7.3
1 Вселенная Стивена Хокинга
биография, драма 2014, Великобритания
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Превосходство 7.3
2 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
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Ярость 7.0
3 Ярость
военный, боевик, драма 2014, Великобритания
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Исход: Цари и Боги 6.6
4 Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
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Бертон и Тэйлор 6.5
5 Бертон и Тэйлор
драма, биография 2014, Великобритания
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