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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Драма 2012

Рейтинг британских фильмов в жанре драма 2012 года

Темный рыцарь: Возрождение легенды
1 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
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Отверженные
2 Отверженные
мюзикл, драма 2012, Великобритания
7.6
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Женщина в черном
3 Женщина в черном
триллер, ужасы, драма 2012, Великобритания
7.5
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Анна Каренина
4 Анна Каренина
драма 2012, Великобритания
7.4
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Хроника
5 Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.2
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Кон-Тики
6 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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